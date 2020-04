Incêndio em sucata de empresa assusta moradores em Uberaba

Um incêndio numa sucata da empresa Fer Alvarez soluções em aço assustou os moradores de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira à noite. Durante fiscalização na região, o Corpo de Bombeiros percebeu as queimadas e chegou a tempo no local para apagar o fogo. O fato ocorreu no Distrito Industrial, no Bairro Univerdecidade, atrás do cemitério municipal. Ninguém se feriu no incêndio.

O vigia da empresa relatou que havi ateado fogo na sucata, atendendo à determinação do encarregado da empresa. A maioria dos objetos queimados eram borrachas gastas na empresa. Ele alegou que isso já é uma prática comum, durante as noites, para descartar o material.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram gastos 7 mil litros de água para controlar o fogo. Devido a quantidade e diversidade de material queimando, uma equipe do Pelotão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastre (Pemad) foi chamada para ajudar a controlar o incêndio. Também foi feita a ocorrência policial.