Coleta de lixo funcionará normalmente em BH durante feriado de Tiradentes

(foto: PBH/Reprodução) feriado de Tiradentes, a coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente na capital mineira. A informação foi anunciada pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e divulgada por meio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nesta terça-feira (21),, adomiciliar será realizada normalmente na capital mineira. A informação foi anunciada pelae divulgada por meio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.









As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) também funcionarão normalmente. No entanto, não haverá coleta de orgânicos em sacolões e restaurantes populares.

Orientação

A PBH orienta que detritos de residências e estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, principalmente onde há pessoas infectadas ou com suspeita de coronavírus, devem ser embalados em sacos duplos, bem fechados e com, no máximo, dois terços da capacidade total de armazenamento preenchidos. O objetivo do procedimento é facilitar o lacre e evitar que o saco se rompa.





Materiais cortantes ou pontiagudos devem ser embalados com cuidado em um papelão resistente ou em outro material que evite perfuração.