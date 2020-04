Mulher de agente testa positivo para coronavírus e estado interdita presídio no Sul de Minas

(foto: STR/AFP)

O presídio da cidade de Nepomuceno, na Região Sul de Minas Gerais,por 15 dias. O motivo? O teste positivo para o novo coronavírus de uma mulher,servidor da unidade.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a medida éO agente que é companheiro da mulher diagnosticada, seus colegas e os detentos, conforme nota da pasta,

Ainda assim, o agente em questão passará por exame nesta segunda-feira (20) para confirmar ou não a presença do vírus em sua corrente sanguínea.

A Sejusp informou que articula com a Saúde estadual para que todos os outros servidores da unidade passem pelo mesmo procedimento.

Novo remanejamento

Por conta da chegada da pandemia em Minas, o Tribunal de Justiça recomendou em março que o estado criasse unidades para recebimento de novos presos, justamente para evitar que os detentos que viessem de fora levassem a doença para dentro das prisões.

No total, 30 presídios foram esvaziados para esse objetivo. Entre as chamadas "portas de entrada para o sistema prisional" estava justamente o presídio de Nepomuceno, no Sul de Minas.

Com isso, a Sejusp precisou destinar outro presídio para o recebimento de novos detentos na região. A escolhida foi a unidade localizada em Elói Mendes.

Os detentos que estavam em Elói Mendes foram transferidos para outras unidades prisionais do Sul de Minas.