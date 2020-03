Estado esvazia 30 presídios para criar quarentena para novos detentos

Presídio de Matozinhos, na Grande BH, se tornou unidade de referência para realização de quarentena de novos detentos (foto: Fernanda de Paula/Sejusp)

O sistema prisional mineiro passou por uma grande mudança no último fim de semana em resposta à ameaça do novo coronavírus no estado. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) esvaziou 30 prisões espalhadas por Minas para que elas abriguem novos detentos e sirvam como espaços para quarentena desses.

A mudança segue o que foi recomendado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) na semana passada. O intuito é evitar que quem vem de fora leve a virose para dentro dos presídios e ocorra uma

Na recomendação, contudo, o TJMG pedia a criação de somente 16 unidades de referência, não 30. Elas passam a servir como “porta de entrada para o sistema prisional”.

Lá, o novo detento ficará por 15 dias. Caso não apresente sintomas da COVID-19, o homem ou mulher será encaminhado para uma das prisões convencionais.

Por outro lado, caso algum sintoma seja manifestado, o detento será isolado, passará por exames e, em caso de confirmação, terá atendimento médico em um hospital com escolta.

Segundo a Sejusp, as 19 Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais abrigam pelo menos uma "unidade de quarentena".

Para criá-las, o estado remanejou os detidos nessas unidades para outras prisões.

Antes de optar por essa medida, a pasta já havia suspendido as visitas e as entregas de kits de alimentação e materiais de higiene por parte de familiares.

A Sejusp e o TJ também permitiram que todos os detentos em regime aberto e semiaberto, independentemente do crime que cometeram, fossem para o domiciliar.

Veja abaixo a lista das prisões que vão servir como quarentena:

Presídio de Matozinhos (masculino)

Presídio de Matias Barbosa (masculino)

Presídio de Eugenópolis (feminino)

Presídio de Sacramento (misto)

Presídio de Nepomuceno (masculino)

Presídio de Bom Sucesso (feminino)

Presídio de Bom Despacho (masculino)

Presídio de Dores do Indaiá (feminino)

Presídio de Tarumirim (masculino)

Presídio de Conselheiro Pena (feminino)

Presídio de Tupaciguara (masculino)

Presídio de Ituiutaba (feminino)

Presídio Sebastião Sátiro - Patos de Minas (masculino)

Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo - Carmo do Paranaíba (feminino)

Presídio de Bocaiuva (masculino)

Presídio de Itacarambi (feminino)

Ceresp de Ipatinga (misto)

Presídio de Resende Costa (masculino)

Presídio de Andrelândia (feminino)

Presídio de Corinto (masculino)

Presídio de Diamantina (feminino)

Presídio de Carlos Chagas (masculino)

Presídio de Teófilo Otoni (feminino)

Presídio de Unaí (misto)

Presídio de Santa Rita do Sapucaí (masculino)

Presídio de Caxambu (feminino)

Presídio de Botelhos (masculino)

Presídio de Guaranésia/Guaxupé (feminino)

Ceresp Gameleira (masculino)

Complexo Penitenciário Estevão Pinto (feminino)