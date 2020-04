Prefeitura de Viçosa contesta boletim da SES e nega caso de COVID-19 na cidade

(foto: Prefeitura Municipal de Viçosa/Divulgação)

Diferentemente do informado no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesse sábado (18), não há caso confirmado de COVID-19 em Viçosa. É o que assegura a prefeitura da cidade, que fica na Região Central do estado. Diferentemente do informado no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesse sábado (18), não há caso confirmado deem Viçosa. É o que assegura a prefeitura da cidade, que fica na Região Central do estado.









A confusão ocorreu, segundo a prefeitura, porque o teste para COVID-19 na mulher de 70 anos, que apresentou os sintomas, foi feito por um laboratório particular de Viçosa – no entanto, a amostra tinha sido coletada na município vizinho. Ainda conforme o comunicado, “o resultado positivo do teste saiu na sexta-feira (17) e foi informado diretamente à Secretaria Estadual de Saúde, que notificou o caso, de forma equivocada, como pertencente à Viçosa”.





A prefeitura ainda informou que a paciente, que permanece isolada em Porto Firme, vai ser monitorada pela Secretaria de Saúde de Viçosa.