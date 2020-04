Suspensa por causa da COVID-19, Feira Hippie aposta em versão virtual

Perfil de divulgação foi criado em 21 de março (foto: Reprodução/Instagram Feira Hippie Oficial) 22 de março deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus, a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte, instalada aos domingos na Avenida Afonso Pena, ganhou uma versão virtual. Por iniciativa de uma lojista da também chamada “Feira Hippie”, um perfil no Instagram foi criado e começou a divulgar as mercadorias de diversas barracas que compõem a feirinha. Sem ser realizada desdedeste ano por causa da pandemia do, a, instalada aos domingos na, ganhou uma versão virtual. Por iniciativa de uma lojista da também chamada “”, um perfil nofoi criado e começou a divulgar as mercadorias de diversas barracas que compõem a feirinha.









A organização da feira estima que 40 mil pessoas visitem o local todo domingo. O horário de funcionamento da feirinha é das 7h às 14h, com o fechamento total de parte da Avenida Afonso Pena, na Região Central, local que a sedia desde 1991. Também se estima que a feira ao ar livre emprega 30 mil pessoas, direta ou indiretamente.





De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados na manhã deste domingo, 39 pessoas morreram por causa da COVID-19 no estado. Desses óbitos, oito foram registrados em BH.





Também há 1.154 casos confirmados em solo mineiro e outros 74.694 em investigação. No Brasil, de acordo com números do Ministério da Saúde divulgados nesse sábado, 2.352 morreram de coronavírus e 36.599 estão infectados.