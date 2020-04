Apartamento pega fogo na Região Oeste de BH

(foto: Reprodução/WhatsApp e divulgação/Corpo de Bombeiros)

Militares do Corpo de Bombeiros se deslocaram à Rua Peperi, na altura do número 291, no Bairro Nova Granada, em BH, onde um apartamento pegou fogo no fim da tarde deste sábado (18). O imóvel está localizado na Região Oeste da capital mineira.

De acordo com a corporação,na ocorrência. Testemunhas que estavam no local contaram aos bombeiros que a mulher que mora no apartamentono quarto, mas as chamas se alastraram e ela perdeu o controle da combustão.

Seis viaturas se deslocaram ao local e, por volta das 18h30, os militares ainda não haviam finalizado os trabalhos.

Ainda segundo os bombeiros, o fogo ficou concentrado em um cômodo do apartamento. O incêndio já foi controlado e a corporação faz o rescaldo da ocorrência.

Novamente de acordo com bombeiros, o edifício não tem auto de vistoria. O proprietário do prédio disse que o imóvel está em processo de regularização com a corporação.

Os militares usaram cerca de 3 mil litros de água para contenção das chamas.

A Defesa Civil d BH foi solicitada no local, novamente conforme os bombeiros, para verificar as condições estruturais do apartamento e do prédio.