Coronavírus: Montes Claros determina obrigatoriedade de máscaras em indústrias

Indústrias de Montes Claros terão de fornecerpara todos os seus funcionários para evitar a propagação do coronavírusA obrigatoriedade, estabelecida em decreto doentra em vigor no dia 27 de abril. O material de proteção individual deverá ser usado pelos empregados das empresas durante todo o expediente de trabalho.

De acordo com a norma, o não fornecimento das máscaras implicará em aplicação de penalidades para as empresas, incluindo a suspensão temporária de atividades, multa e cassação do alvará de funcionamento.