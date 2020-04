Homem é preso, acusado de estuprar três enteadas na Grande BH

(foto: Pixabay/Reprodução) preso nesta terça-feira (14), acusado de estuprar menores em Vespasiano e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, o homem é suspeito de abusar da atual enteada de dez anos e também de violentar mais duas crianças, de 12 e 14 anos, em 2015. Um homem de 40 anos foinesta terça-feira (14),demenores em, nade. De acordo com a, o homem é suspeito deda atual enteada dee também demais duas crianças, deanos, em 2015.





SAIBA MAIS 11:05 - 29/10/2019 Enteado mata padrasto na frente da mãe em Esmeraldas

22:06 - 13/09/2019 Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 15 anos em Uberaba

15:18 - 23/08/2019 Padrasto é condenado a 18 anos de prisão por assassinato de enteada em BH relatou à polícia que a filha não queria voltar para casa porque o padrasto a chamava para "brincar" e se masturbava na frente dela. O homem ainda é acusado de assistir a filmes pornográficos com a atual enteada e dizer à vítima que tudo mostrado no filme ocorreria com ela. A mãe da menor denunciou o homem na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem nessa segunda-feira (13). A mãe da vítima de dez anosà polícia que a filha não queria voltar para casa porque o padrasto apara "brincar" e sena frente dela. O homem ainda é acusado dea filmes pornográficos com a atual enteada e dizer à vítima que tudo mostrado no filmecom ela. A mãe da menoro homem na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem nessa segunda-feira (13).





De acordo com a Polícia Civil, havia mandado de prisão em aberto contra o acusado por crime cometido em 2015. O suspeito de 40 anos é acusado de abusar de duas irmãs, de 12 e 14 anos, em Vespasiano. Segundo a polícia, as crianças eram enteados dele e teriam sido violentadas ao longo de três anos. O homem ainda teria ameaçado as vítimas para não ser denunciado.





O acusado foi preso nesta terça-feira (14) em sua residência e as investigações da Polícia Civil continuam.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta