PBH dobra número de consultas virtuais para pessoas com sintomas de coronavírus

(foto: Pixabay/Reprodução) consultas on-line para pessoas com sintomas do novo coronavírus vai dobrar em Belo Horizonte. De acordo com a prefeitura, haverá ampliação dos horários disponíveis e também do número de médicos para as teleconsultas. O serviço é oferecido pela PBH em parceria com a Unimed-BH e é destinado a moradores da capital atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O número depara pessoas comdo novovai dobrar em Belo Horizonte. De acordo com ahaverádose também do. O serviço épela PBH em parceria com ae éa moradores da capital atendidos pelo Sistema Único de Saúde









De acordo com a PBH, as consultas on-line começaram na semana passada. Desde então, 600 pessoas foram atendidas, a maioria com sintomas leves. As consultas devem ser realizadas apenas por pessoas com sintomas suspeitos da COVID-19: tosse, dor de garganta, congestão nasal e coriza, com ou sem febre.





informa que todos moradores de BH cadastrados em Centros de Saúde na capital têm acesso ao serviço, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h pelo https://prefeitura.pbh.gov.br. A prefeituraque todos moradores de BH cadastrados em Centros de Saúde na capital têmao serviço,de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h pelo site

























* Estagiária sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta