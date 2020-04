Zema anuncia parceria com aplicativo para entrega de medicamento em Juiz de Fora

Romeu Zema anunciou parceria com a empresa 99 para entrega de medicamentos em domicílio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)

O governador Romeu Zema anunciou, na manhã de segunda (13), uma parceria com o aplicativo 99 para a entrega em domicílio de medicamentos da Farmácia Popular. Segundo o governador, com aporte de R$ 300 mil da empresa, a parceria começa em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

O serviço começa a vigorar nesta segunda. "Estamos iniciando em Juiz de Fora, com a ajuda da 99, a entrega de medicamentos a pessoas que têm risco e precisavam ir àA partir de agora, vão receber em domicílio", afirmou o governador.

O governador acompanhou o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes, que veio à capital mineira para conhecer as ações implementadas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no combate ao coronavírus.

Zema defendeu que as medidas adotadas pelo governo de Minas para tentar frear a doença estão no caminho certo, uma vez que o Estado tem número de mortes pela COVID-19 menor de que outros entes da federação. "O número de óbitos é proporcionalmente inferior. Tomamos as medidas certas em momento adequado", frisou.