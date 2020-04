Em plena Semana Santa e quarentena, igrejas são arrombadas em BH

Imagens religiosas foram destruídas por vândalos em igreja no Bairro São Geraldo (foto: Divulgação)

Mais um ato de vandalismo contra as igrejas católicas de Belo Horizonte, que, mesmo fechadas devido à pandemia do novo coronavírus, estão se preparando para o domingo de Páscoa. Para evitar aglomerações, os templos religiosos estão realizando cerimônias, inclusive nesta Sexta-feira da Paixão, a portas fechadas, mas com transmissão pela internet.Depois de imagens quebradas na Paróquia do Coração Eucarístico , na Região Noroeste da capital, e de arrombamento e furto na Basílica Nossa Senhora de Lourdes , na Centro-Sul, na madrugada desta sexta (10/04) foi a vez da Paróquia São Geraldo, no Bairro São Geraldo, na Região Leste.