Escolas particulares de BH antecipam recesso de julho para maio

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA PRESS)

As medidas de isolamento social deixaram milhares de crianças em casa com o fechamento das escolas. Com o anúncio do governador Romeu Zema de que as escolas só retornarão às atividades presenciais somente em junho, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep) propôs um novo calendário escolar. As mudanças preveem a atencipação do recesso de julho e dos feriados do ano. Ao todo são 3.924 escolas da educação básica (infantil, fundamental e médio) e 654,5 mil alunos na rede privada.

Os alunos dos ensinos fundamental e médio terão o recesso de julho entre 18 de maio a 1º de junho. "A medida resolve parcialmente a recomposição de calendário. Alguns feriados e recesso não serão mais como previsto. Será feita a antecipação", afirma a presidente do Sinep, Zuleica Reis.

A medida foi anunciada aos pais e alunos do Colégio Magnum por meio de uma carta. O colégio explica que os alunos que estão na 3ª série

do Ensino Médio podem acessar materiais para revisão e fixação de conteúdos de todas as disciplinas em videoaulas, podcasts, filmes, conteúdos e demais

atividades pedagógicas e formativas.

No entanto, lembra que, no caso da educação infantil, as aulas presenciais serão respostas. "Nessa fase da vida escolar das crianças, as interações

presenciais são fundamentais para a sociabilização e para a troca de

experiência entre elas", escrevem. A carta destaca que, na infância, a vivência diária no ambiente escolar é funamental para o desenvolvimento afetivo.

A presidente do Sinep explica que o calendário do ano é feito com base na convenção coletiva elaborada com o Sindicato dos Professores. "A orientação que o Sinep deu, através de sugestões das escolas, antecipado o recesso. escolar", afirmou.