Coronavírus: municípios do Norte de Minas ganham reforço de ambulâncias do Samu

Em pleno período de enfrentamento da pandemia do coronavirus (), os municípios dotiveram um reforço assistencial com a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (). Chegaram a Montes Claros, nesta quinta-feira (9),do Samu, encaminhadas pelo Governo Federal para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun).De acordo com o Cisrun, seis ambulâncias serão destinadas a Montes Claros, de, cidade-polo da região. Outros 33 veículos serão usados pelos socorristas deSegundo o, foram investidos quase R$ 7 milhões na aquisição das 39 ambulâncias, “com o objetivo atualizar a frota que possui veículos com um desgaste natural pela especificidade do serviço de urgência”. O órgão destaca que, “com as novas ambulâncias, o Samu Macro Norte poderá atender de forma mais rápida e eficiente pacientes que precisem do serviço de urgência e emergência, além de reduzir o gasto com manutenção dos veículos”.A diretora executiva do Cisrun, Kely Cristina de Moura Lacerda, salienta que, para que está sendo renovada quase 70% da frota do Samu no Norte de Minas e que a União levou em conta alguns critérios para a aquisição e doação das novas ambulâncias. “Um dos critérios avaliados foi que as instituições mantenedoras dos serviços - no caso do Norte de Minas, o Cisrun, não possuíssem pendências nos órgãos de fiscalizadores do Governo Federal como o Ministério da Saúde, por exemplo”, afirma Kely.O presidente do Cisrun, Silvanei Batista Santos (PSB), prefeito de Porteirinha, lembra que as ambulâncias do Samu Macro Norte atendem uma região com 86 municípios, com uma extensão de cerca de 120 mil quilômetros quadrados, e em enfrentam estradas de terra mal conservadas com bancos de areia, lama e travessias de rios em balsas, além de percorrer distâncias de até 500 quilômetros por dia. “Com a combinação desses fatores, os veículos do Samu têm um desgaste mais rápido necessitando, assim, de uma maior frequência na renovação da frota. Agradecemos à doação do Governo Federal que será muito bem utilizada pelo Samu em benefício da população”, diz Silvanei.