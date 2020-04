Bombeiros capturam jiboia de 1,8 metro na calçada em Uberaba

Caratinga e Bom Jesus do Galho receberão respiradores após determinação da Justiça do Trabalho

Caratinga e Bom Jesus do Galho receberão respiradores após determinação da Justiça do Trabalho

Associação doa 10 mil litros de álcool 70% ao Centro de Inovação e Tecnologia do Senai Minas

Associação doa 10 mil litros de álcool 70% ao Centro de Inovação e Tecnologia do Senai Minas

Aposentada costura máscaras de proteção para doação e as pendura no portão de casa, em Itaúna

Aposentada costura máscaras de proteção para doação e as pendura no portão de casa, em Itaúna