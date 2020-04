Minas registra mais uma morte e rompe barreira dos 40 mil casos de dengue em 2020

(foto: Reprodução/Pixabay)

Minas Gerais registrou nesta semana suaTrata-se de um morador dano Sul do estado. Antes, as prefeituras deambas no Vale do Jequitinhonha, já haviam computado óbitos no ano.

Quanto aosa soma dos suspeitos aos já confirmados, o estado computaSão 4,2 mil diagnósticos a mais que semana passada.

As informações estão no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (7).

Segundo o documento da SES, o estado tem, nas últimas quatro semanas, 34 municípios em incidência muito alta da doença: mais de 500 casos por 100 habitantes.

A pior situação é de Santo Antônio do Grama, cidade localizada na Zona da Mata. O município de 3.937 habitantes tem 57 casos prováveis de dengue, o que resulta em uma incidência de 1.447 diagnósticos por 100 mil pessoas.

Considerando todo o ano de 2020, Minas tem 92 municípios com incidência muito alta da doença.

Belo Horizonte, conforme o levantamento, registra 3.162 casos confirmados e suspeitos de dengue, uma incidência média da enfermidade causada pelo mosquito Aedes aegypti.

Além das quatro mortes já confirmadas, a SES investiga se outros 20 óbitos têm como causa a dengue.

Outras viroses

O balanço também traz informações sobre o zika vírus e a febre chikungunya. De acordo com a Saúde estadual, Minas tem 763 casos prováveis dessa última enfermidade, sendo 15 em gestantes.

Há uma morte investigada pela febre em Campo Belo, no Centro-Oeste mineiro.

Quanto ao zika, em 2020, 242 casos foram computados pela Saúde, sendo nove em BH e 27 em gestantes. Não há morte investigada nem confirmada.