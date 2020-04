Posto de combustíveis pega fogo na BR-040, em Juiz de Fora

Veículo foi completamente destruído pelas chamas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







incêndio em um posto de combustíveis mobilizou militares do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O fogo começou em um veículo e se alastrou por parte do estabelecimento.



Motorista entra com carro pegando fogo em posto de gasolina localizado na entrada de Juiz de Fora, na BR-040, em frente ao Bairro Salvaterra pic.twitter.com/MxEoOeWRBz %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 6, 2020

10:11 - 06/04/2020 Polícia Civil de Minas passa a fazer necropsia virtual durante a pandemia do coronavírus TV Alterosa Zona da Mata, a proprietária do Jeep Renegade contou que tinha passou no local para abastecer e o frentista avisou que havia um vazamento de combustível no veículo. Quando ela entrou no posto, as chamas começaram. Só deu tempo de desembarcar e correr na direção dos frentistas. O Jeep foi totalmente destruído e uma bomba de combustível foi atingida.



Ninguém ficou ferido. O incêndio foi apagado ainda nesta manhã e os bombeiros permaneceram no local para fazer o resfriamento, evitando a formação de novas chamas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar (PM), a empresa responsável pela instalação do tanque de combustíveis, seguradora e a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) foram acionados.