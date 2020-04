Dupla é presa com maconha escondida em tanque de combustível de carro

Drogas estavam guardadas em "balões' (foto: Polícia Federal/Divulgação)





Duas pessoas foram presas por tráfico interestadual de drogas em Montes Claros, no Norte de Minas. Elas foram flagradas na tarde de quinta-feira transportando seis quilos de maconha em um carro que saiu do Mato Grosso do Sul.









O carro foi abordado na saída para Pirapora. Ao revistar o veículo, a equipe localizou as porções de drogaescondias dentro do tanque de combustível.





Presos em flagrante, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e devem responder por tráfico interestadual de drogas e associaçõa para o tráfico. Se condenados, podem pegar uma pena de até 35 anos de prisão.