Criminosos explodem caixas em dois bancos de Elói Mendes

Danos em uma das agências bancárias atacadas (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)





Policiais militares de Elói Mendes, no Sul do estado, fazem buscas pelo grupo de criminosos que atacou duas agências bancárias na madrugada desta sexta-feira no centro do município.









Em seguida, eles fizeram o mesmo em uma agência da Caixa Econômica Federal e tiveram acesso às notas. Mas, de acordo com a polícia, o valor ainda não foi contabilizado. Pouco antes das 2h, eles fugiram em direção à zona rural, que dá acesso ao município de Monsenhor Paulo.





Ainda de acordo com a polícia, não houve feridos ou troca de tiros na ocorrência. Nesta manhã, houve a denúncia de que um veículo parecido com o dos criminosos teria sido incendiado na região. A situação seria verificada. As duas agências bancárias foram periciadas pela Polícia Civil e isoladas.