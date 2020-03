UFOP adapta seus laboratórios para realizar exames de coronavírus

A universidade precisa do credenciamento da Funed (foto: Douglas MAGNO / AFP )

Em breve a batalha contra o novo coronavírus pode ganhar reforço. O Laboratório de Imunopatologia do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) anunciou nesta terça-feira (31/03) que está se adequando às normas a fim de se credenciar para fazer exames de COVID-19.



A fim de conseguir o, aprecisa adequar os laboratórios às normas darede de laboratórios públicos e privados organizada pela

“Para que o laboratório seja credenciado é necessário que exista um padrão de segurança biológica nível NB2. Um dos laboratórios da UFOP que possui essa condição está pleiteando o credenciamento à Funed”, afirma a organização.



Além disso, o Laboratório de Imunopatologia necessita também ser destinado ao atendimento clínico, já que, atualmente, tem seu uso direcionado à pesquisa. Dessa forma, o laboratório foi submetido a uma vistoria da Vigilância Sanitária de Ouro Preto para a confirmação das condições e liberação do alvará.



Assim que a universidade conseguir o alvará sanitário provisório, toda a documentação necessária será encaminhada à Funed, que vai decidir sobre a viabilidade do credenciamento. Quando for autorizado, a Fundação disponibilizará os materiais para realizar os exames.



Realização dos Exames

Assim que for credenciado, o laboratório darealizará a análise do material coletado pela rede de saúde dee região dos. “Os pesquisadores envolvidos nessa iniciativa acreditam que seja possível absorver outras demandas”, afirma a professora, responsável técnica pelo laboratório. É importante ressaltar que onão realizará coletas, que continuam a cargo do*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira