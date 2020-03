Coronavírus: Brasileiros vivem drama na África do Sul

Vista da cidade de Pretoria, capital política da África do Sul, onde fica a Embaixada do Brasil no país (foto: Hühnerauge/Commons )





A advogada Marina Machado e o noivo, Israel Gatizani, que estão na Cidade do Cabo, comemoraram a confirmação da manhã. “Mudou tudo. Vamos embora pra casa. Até que enfim uma boa notícia”, disse à reportagem. À noite, o tom mudou: “Não desanimo totalmentepor que estamos vendo, agora, uma movimentação da Embaixada que não víamos antes. Isso me deixa mais tranquila. De qualquer forma, essa mudança nos fez ficar prevenidos. Já renovamos o aluguel do loft até o dia 2 de abril e deixamos acertado que, se for necessário, vamos estender por mais tempo.”





A psicóloga Luciana Gaudio foi às lágrimas ao ver o comunicado da Embaixada que não confirmava mais o voo de quarta-feira. “´É desanimador. É um pesadelo que parece não ter fim. Não é possível tamanha desumanidade com as pessoas”, disse, chorando. Ela diz não suportar mais o que chama de “novela da volta para casa”.





Brasileiros que têm dificuldade de voltar da África do Sul durante a pandemia de coronavírus foram da alegria à apreensão em poucas horas nesta segunda-feira. Pela manhã, os cadastrados na Embaixada do Brasil em Pretória receberam um comunicado de que estavam confirmados voos para brasileiros que desejavam regressar ao país - um saindo de Johanesburgo e outro da Cidade do Cabo. Mas no início da noite, um segundo comunicado, via WhatsUp, informava que os voos não foram confirmados por falta de um acordo com o Governo da África do Sul, que está com seu espaço aéreo fechado.