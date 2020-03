Hospital de campanha no Expominas: primeira fase das obras será entregue nesta sexta

(foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)



Principal aposta para reduzir o sufocamento do sistema de saúde pública de Belo Horizonte e parte de Minas Gerais em meio à pandemia da Covid-19, o hospital de campanha que será instalado no Expominas deve ter a primeira etapa de suas instalações entregue nesta sexta-feira (3), de acordo com o governo do estado. A estrutura está localizada no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital mineira.









Serão 800 leitos comuns e cem Unidades de Terapia Intensiva (UTI), esses últimos voltados aos pacientes que passam por quadros graves do novo coronavírus.





Nessa primeira fase, acontece a montagem dos 800 leitos de enfermaria nos pavilhões do Expominas.





Ainda estão no cronograma mais duas fases: a segunda será a montagem dos 100 leitos de UTI na arena do Expominas e a terceira prevê a expansão dos leitos de enfermaria e UTI no segundo pavimento e no auditório da estrutura.





O estacionamento também poderá ser utilizado para aporte de tendas. E ainda um necrotério será montado no Parque de Exposições.





As instalações são realizadas por 900 militares da PM e do Corpo de Bombeiros, além de uma empresa privada. Eles trabalham 24 horas por dia.





Parte dos recursos vem da Fundação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), que já investia no espaço quando eventos eram realizados no Expominas. Agora, essas atividades estão suspensas por causa do novo coronavírus.





Com a unidade pronta, os profissionais envolvidos no atendimento e demais áreas operacionais da unidade serão recrutados por meio de chamamento de voluntários, aporte de profissionais de órgãos públicos, contratação direta e até reconvocação de militares estaduais.





Em andamento, o processo de viabilidade de equipamentos (materiais permanentes e insumos) prevê busca nos bens do Estado, doações e ou empréstimos de unidades hospitalares e da rede hoteleira, além de outros setores públicos e privados.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.





Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.





Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.



Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia





Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus