Prefeito revoga reabertura do comércio em Muriaé após confirmação de primeiro caso de coronavírus

Prefeito de Muriaé confirma a reabertura de parte dos comércios da cidade (foto: Print / Reprodução do vídeo)

Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus em Muriaé, na Zona da Mata, Ioannis Konstantinos, revogou a reabertura de parte do comércio.

Depois da reunião do comitê gestor, no sábado, 28, Grego havia autorizado a reabertura do comércio varejista, além de clínicas estéticas, salões de beleza e barbearias para esta segunda-feira, 30. Já as boates, casas de shows, clubes, academias, feiras-livres e escolas deveriam continuar fechados.

Porém, em pronunciamento nas redes sociais nesse domingo (29), o prefeito informou, que estava suspenso o retorno gradativo do comércio local.

“Sabemos que não há saúde sem economia, mas também não temos como preservar todo o sistema econômico”, ressalta Grego após admitir o risco que a população corre com a pandemia. O prefeito relatou que o número de suspeitos cresceu 50% em menos de 48 horas.

Ainda no vídeo, o prefeito alertou sobre a manutenção de templos religiosos abertos, desde que limitem o fluxo de 30 pessoas por vez.

O paciente infectado é assintomático e permanece isolado. Muriaé registra 57 notificações, sendo 55 casos suspeitos, um confirmado e um descartado.