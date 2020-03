Defesa Civil de BH divulga alerta de chuva válido até segunda

Chuva na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento entre a noite deste domingo e manhã de segunda-feira. O alerta é da Defesa Civil da capital.



17h39 - Possibilidade de chuva (até 20 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h até 8h de segunda-feira (30). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/Xp9j5sS6M4 %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 29, 2020

pode ter pancadas deacompanhada de raios e rajadas de vento entre a noite deste domingo e manhã de segunda-feira. O alerta é dal da capital.













Céu nublado na Região Nordeste de Belo Horizonte (foto: Frederico Teixeira/EM/DA Press) A temperatura amanhã na capital mineira pode variar entre 18°C e 30°C.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Metropolitana e Central devem continuar com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva ao longo da segunda-feira, assim como o Vale do Rio Doce.



Céu nublado na região do Bairro São Francisco (foto: Rafael Alves/EM/DA Press)





Nas regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No restante do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado.