Centros de saúde BH não vão mais abrir neste sábado para vacinação contra a gripe

Foi adiada a abertura dos centros de saúde de Belo Horizonte, neste sábado, para a campanha de vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, para pessoas com mais de 60 anos. Segundo a prefeitura da capital, a medida segue orientação da Superintendência Regional de saúde para evitar a grande concentração de pessoas neste cenário de pandemia de coronavírus. Uma nova data será marcada em conjunto com os demais municípios da região metropolitana.





Belo Horizonte abrir os centros de saúde para vacinação neste sábado poderia causar muita aglomeração, aumentando assim o risco de transmissão do novo coronavírus. A procura de moradores de cidades vizinhas na capital, no sábado, também poderia gerar dados incorretos de cobertura vacinal em relação à população de Belo Horizonte", informou a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. "É importante esclarecer para a população que o Ministério da Saúde assumiu o compromisso com os municípios de fornecer vacina para todo público-alvo da campanha, que em Belo Horizonte é de cerca de 1 milhão de pessoas", afirma a pasta.





A Secretaria Municipal de Saúde lembra que a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada de 9 de abril para 23 de março. Para atender a demanda, o Instituto Butantan acelerou a produção das vacinas, que vem sendo distribuídas em remessas para os centros de saúde da capital.





O Estado de Minas obteve informações de que alguns centros de saúde foram avisados do adiamento da campanha de sábado na tarde de quinta-feira, e as unidades já estavam com as vacinas esgotadas. Conforme a secretaria, hoje deve chegar uma nova remessa da imunização. "(...) a previsão é que na próxima semana todos os centros de saúde e postos extras estejam abastecidos".