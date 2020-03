Coronavírus: bancos mudam horário para atender idosos, gestantes e pessoas com deficiência

O Bradesco é um dos bancos que já estão seguindo os novos horários (foto: EVARISTO SA / AFP )

Incentivo ao uso do Internet Banking

Já prevendo a alta demanda dos bancos nos dias de pagamento dos benefícios aos aposentados e pensionistas, arecomendou que as agências adotem um horário de funcionamento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências. A intenção é evitar a propagação da COVID-19 entre as pessoas dentro do grupo de risco.De acordo com a nova grade de horários, as instituições bancárias vão abrir às 9h para atender as pessoas desse grupo. A partir das 10h, o público em geral poderá utilizar as mesmas unidades bancárias. Além disso, as agências devem agir em, ou seja, com limite de pessoas no local.Para tentar reduzir o número de pessoas nas agências, os bancos ampliaram também as funções do ‘’. Pensando nos idosos que não têm familiaridade com os canais digitais, apublicou uma cartilha com instruções de como acessar a conta online. O conteúdo está disponível no link http://bit.ly/2xD2T4g informou ainda quepoderão realizar operações bancárias. Saques de conta corrente e poupança e recebimento dos benefícios de programas sociais (INSS, seguro desemprego, PIS e FGTS) são algumas das funções que poderão ser feitas nesses estabelecimentos.



Segundo a FEBRABAN, todas as medidas foram definidas dentro das orientações do Banco Central. Cada banco deve informar os clientes das mudanças. O Santander, Bradesco, Caixa, entre outros bancos, já adotaram as precauções.

INSS online