Sobe para 133 o número de casos confirmados de coronavírus em Minas; veja a lista dos municípios

(foto: Fabio Rodriguez Pozzebom/Agência Brasil)

Subiu para 133 o número de casos confirmados de coronavírus em Minas Gerais. O informe epidemiológico foi divulgado na manhã desta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Até o momento, não há registro de mortes causadas pela Covid-19 no estado.

O número de casos em investigação passou para 14.227. Em dois casos ainda não se sabe em que município ocorreu. Há transmissão comunitária, quando já não é possível identificar a trajetória da infecção, segundo a secretaria.





Belo Horizonte tem o maior número de casos confirmados: 90, seguido de Juiz de Fora (8) e Nova Lima (7) e Uberlândia (7).





De acordo com o boletim divulgado nessa terça-feira, Belo Horizonte tinha 87 casos em investigação para a doença.





Número de casos confirmados por município





Belo Horizonte 90





Betim 1





Bom Despacho 1





Campos Altos 1





Contagem 2





Coronel Fabriciano 1





Divinópolis 1





Ipatinga 1





Juiz de Fora 8





Lagoa da Prata 1





Mariana 2





Nova Lima 7





Patrocínio 1





Poços de Caldas 1





Sete Lagoas 2





Timóteo 1





Uberaba 3





Uberlândia 7





Em investigação 2





46 mortes no país





O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou a 46, conforme atualização do Ministério da Saúde publicada nessa terça-feira (23). Até segunda (22), o número de pessoas que morreram estava em 34. Já o total de casos confirmados saiu de 1.891 para 2.201.



As mortes continuam restritas a São Paulo, com 40 óbitos, e Rio de Janeiro, com 6 óbitos.