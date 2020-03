Mãe suspeita de abandonar criança em lixeira em BH é presa

Google Street View/Reprodução (foto: Menina morreu na UPA Barreiro)



Um dia após ser encontrada uma recém-nascida dentro de uma lixeira na Região do Barreiro, a Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (24), uma mulher de 32 anos apontada como mãe da criança. O crime ocorreu nessa segunda-feira (23), na Rua Barão de Coromandel.





14:04 - 10/10/2019 Mãe que abandonou recém-nascido em lixeira é condenada a 10 anos de prisão homicídio. A suspeita estava em casa, na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte, quando foi abordada pelos policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com o delegado Alexandre Fonseca, a mulher será indiciada pelo crime de





No dia da ocorrência, o bebê chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital, mas morreu. Laudo de necropsia irá apontar a causa da morte da criança. De acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para indicar a motivação e circunstâncias do caso.