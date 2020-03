Polícia passa a direcionar pessoas das ruas para casa em MG

Viatura da PMMG faz ronda no Centro e em bairros acionando a sirene de tempos em tempos (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Não se assuste se escutar uma sirene policial quando estiver caminhando pelas ruas, mas saiba que o alerta é para voltar para casa. O conceito operacional de atuação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) mudou devido à doença covid-19 e a tropa está orientada pelo comando a sensibilizar as pessoas para ficar em suas residências. O contágio entre pessoas é a principal forma de disseminação do novo coronavírus, de acordo com infectologistas.Por esse motivo, a partir de agora, as viaturas que não estiverem empenhadas em operações específicas ou em ocorrências deverão patrulhar as ruas e emitir alertas para que a população volte para suas moradias e mantenha o isolamento social, prevenindo alastrar o contágio da doença infecciosa.Um texto padrão para orientar os militares também tem circulado em várias unidades. “Atenção, cidadão. Aqui é a Polícia Militar. Estamos no regime de isolamento social. Desloque-se para sua residência e permaneça em casa. Confie na sua Polícia Militar. Estamos cuidando da sua segurança!”, diz o texto.Por meio de mensagens aos seus coronéis e comandantes de unidades em todo estado, o comandante geral da PMMG, coronel Giovanne Gomes da Silva, solicitou o empenho dos militares nessa tarefa educativa e de grande impacto para dissipar aglomerações. “O conceito operacional foi mudado. A partir de agora, as viaturas que estiverem liberadas de ocorrências no patrulhamento das ruas, em velocidade de patrulhamento, de 20 km/h, deverão acionar de forma intermitente a sirene da viatura. A sirene rápida, para que a população saiba que a polícia está por perto”, disse na mensagem.Em seguida, o comandante frisa a importância desse sinal para mandar as pessoas para suas casas. “Esse sinal, e isso será estabelecido com a imprensa, é uma ordem para que eles (as pessoas qe estiverem em aglomerações nas ruas) permaneçam dentro da suas residências e aqueles que tiverem nas vias públicas se desloquem para suas residências”, disse. Seguindo esse preceito, os militares terão de repetir o sinal sonoo quase que a cada quarteirão, de acordo com o estabelecido no novo conceito operacional. “Viaturas que estiverem passando em centros comerciais e virem aglomerações de pessoas nas cidades, que acionem as sirenes durante patrulhamento. Isso vai dar maior poder ostensivo na cidade e também vai estabelecer esse conceito operacional que estamos adotando aqui para as pessoas não ficarem nas ruas”, determinou.Em Contagem, na Grande BH, viaturas do 18º Batalhão da PMMG já circulam emitindo os alertas e pedindo para que a população retorne a suas residências. No Bairro Petrolândia, uma das viaturas percorreu as vias repetindo uma mensagem de som com orientações contra a aglomeração de pessoas. A mensagem dialoga diretamente com as pessoas nas calçadas, em frente a lojas e bares: “Pessoas que estão no comércio. Pessoas que estão comprando. Pessoas que estão transitando em via pública. Assim que terminarem suas atividades retornem imediatamente para suas casas e lá permaneçam. Evitem, por gentileza, transitar em via pública. Para medidas mais eficazes no combate ao coronavírus”, dizia o sistema de som da viatura policial.