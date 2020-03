Coronavírus: Varginha decreta situação de emergência em saúde pública

(foto: Prefeitura de Varginha/Divulgação)

O município de Varginha, no Sul de Minas Gerais, decretou situação de emergência em saúde pública. O texto assinado pelo prefeito Vérdi Lúcio Melo (PSDB) entrou em vigor nessa quarta-feira (18) e vigora durante um período de seis meses.

A cidade já cancelou todos os eventos que resultam em aglomeração de pessoas. As aulas da rede municipal estão suspensas até ao menos o dia 19 de abril. Os parques e zoológicos estão fechados. Os servidores públicos no geral vão trabalhar com equipamentos de segurança e os que têm mais de 60 anos poderão trabalhar de casa.





O município tem 14 casos suspeitos da doença e, por enquanto, nenhum confirmado. Vale lembrar que o estado de Minas Gerais, que até então possui 14 casos confirmados do novo Coronavírus, já havia decretado situação de emergência na última sexta-feira (13).





* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira