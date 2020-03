Teste de Zema para o coronavírus dá negativo, e governador voltará as trabalhos nesta quarta

Governador Romeu Zema diz que vai manter distanciamento social (foto: Edésio Ferreira/EM)

Atenção: Informo que meu teste realizado para o coronavírus deu NEGATIVO. Amanhã voltarei aos trabalhos na Cidade Administrativa, atuando para garantir a implantação do protocolo de teletrabalho aos servidores e as medidas protetivas para o Estado. — Romeu Zema (@RomeuZema) March 18, 2020

Romeu Zema (Novo) informou pelo Twitter que o teste feito para o novo coronavírus deu negativo. Desta forma, o governador voltará aos trabalhos na Cidade Administrativa nesta quarta-feira.Zema estava afastado em isolamento domiciliar desde a última segunda-feira. De acordo com a assessoria do chefe do Executivo estadual, ele não apresentava os sintomas da doença, mas esteve próximo a pessoas diagnosticadas com a COVID-19.“Atenção: Informo que meu teste realizado para o coronavírus deu NEGATIVO. Amanhã voltarei aos trabalhos na Cidade Administrativa, atuando para garantir a implantação do protocolo de teletrabalho aos servidores e as medidas protetivas para o Estado”, publicou o governador.Romeu Zema disse ainda que vai seguir as recomendações de manter distanciamento social.“Manterei o protocolo de distanciamento social como venho recomendando aos mineiros. Reitero que a prevenção é sempre o melhor remédio”, completou.