Montes Claros estende medidas de prevenção ao novo coronavírus

(foto: Reprodução )

A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decidiu estender as medidas de prevenção contra a propagação do novo coronavírus, também aos Centros Municipais de Ensino Infantil (Cemeis) da cidade. Na segunda-feira, o prefeito do município, Humberto Souto (Cidadania) assinou um decreto com medidas rigorosas prevenir a transmissão do vírus causador da doença Covid-19, entre elas a suspensão das aulas nas redes pública e privada de ensino da cidade, entre 23 de março e 13 de abril, mas mantendo em funcionamento os centros de educação infantil.

No entanto, nesta terça-feira, o prefeito Humberto Souto, anunciou que também decidiu suspender também as atividades dos 44 Cemeis da cidade, que contam com mais de 10 mil crianças. Segundo ele, a medida foi tomada em atendimento a pedido dos professores e dos pais dos alunos das unidades de ensino infantil.

De acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na tarde desta terça-feira, Montes Claros tem casos suspeitos do novo coronavirus e um caso foi descartado. Em todo estado são 14 casos confirmados e 692 suspeitas em investigação. 88 casos já foram descartados.

No decreto de emergência, assinado na segunda-feira, além da suspensão das atividades nas unidade de ensino, a prefeitura de Montes Claros adotou medidas que criam restrições em relação à frequência de clubes sociais, cinemas, academias, bares, restaurantes até mesmo em missas e cultos nas igrejas da cidade.

Com as medidas, a partir do próximo sábado, ficam suspensos na cidade os eventos com mais de 20 pessoas. Os clubes sociais, cinemas, academias e demais locais fechados somente poderão 20 frequentadores de cada vez, o mesmo limite valendo para missas e cultos. As restrições vão valer por 30 dias.

O decreto estabelece que os bares e restaurantes somente terão permissão para funcionarem se tiverem ambientes com janelas e portas abertas ou ar livre, com as mesas dispostas a uma distância de, no mínimo, dois metros.

A Municipalidade informou que os estabelecimentos que não cumprirem as determinações poderão ter cassado o alvará de funcionamento.