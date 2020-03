Um motorista passou por momentos dena sexta-feira. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que o veículo descepelas ruas entre o cruzamento das ruas Américo de Macedo e Almirante Alexandrino, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte.

No trajeto, o veículo, em alta velocidade,, atingiu um poste e bateu em uma árvore. De acordo com o motorista, que não foi identificado, o acidente teria sido causado por uma falha técnica no veículo. O freio não teria funcionado e o acelerador ficado travado. Confira o vídeo: