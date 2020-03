(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) colisão frontal entre dois veículos provocou a morte de um homem e deixou cinco pessoas feridas em uma colisão frontal na manhã desta segunda-feira (16) na BR-452 entre Araxá e Perdizes na Região do Alto Paranaíba. Umaentre dois veículos provocou ade um homem e deixou cinco pessoasem uma colisão frontal na manhã desta segunda-feira (16) na BR-452 entre Araxá e Perdizes na Região do Alto Paranaíba.





SAIBA MAIS 09:51 - 16/03/2020 Motorista inabilitado e alcoolizado colide com carreta em Uberaba

20:42 - 15/03/2020 Mulher grávida morre atropelada e motorista foge na Grande BH socorrida consciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros. O homem morreu no local. Um dos veículos envolvidos no acidente, um Grand Siena, com placa de Perdizes-MG, veio a cair em um talude às margens da rodovia. Um casal estava no veículo. A mulher foiconsciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros. O homem morreu no local.





No outro carro, com placa de Rondonópolis-MT, quatro vítimas foram conduzidas pela ambulância de Perdizes em estado estável, conscientes.





As causas do acidente ainda eram desconhecidas. A guarnição da Polícia Militar esteve no local, assim como perito da Polícia Civil (IML).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira