População em risco: paciente com suspeita de coronavírus foge de hospital em BH

Caso aconteceu na unidade do Bairro Santo Agostinho do Hospital Mater Dei (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 44 anos, com suspeita do novo coronavírus, fugiu do Hospital Mater Dei, no Bairro Santo Agostinho (Região Centro-Sul de BH), na madrugada deste sábado (14).





Segundo o boletim de ocorrência, feito com base em relatos da equipe médica, o homemna fronteira com a França, em 6 de março. Três dias depois, 9, apresentou os primeiros sintomas, que no dia 11 pioraram.





Por isso, segundo a Polícia Militar, ele compareceu ao Mater Dei na sexta-feira (13). A ficha médica indica que o paciente apresentava tosse, coriza, dor, mal-estar e prostração – todos sintomas do novo coronavírus.





Ele disse aos enfermeiros de plantão que tinha síndrome do pânico e tal situação o incomodava bastante. Certo tempo depois, conforme o boletim de ocorrência, o homem cortou a pulseira de identificação e fugiu do hospital como se fosse um visitante.





Além de representar uma ameaça para a população, o homem não pagou pelo exame, que ainda tem teste inconclusivo, segundo a PM. O caso suspeito já foi notificado ao Ministério da Saúde.