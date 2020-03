Flagrantes: unidades de saúde têm brechas na linha de frente contra novo coronavírus

(foto: leandro Couri/EM/D.a press)



Para cada 200 pacientes infectados pelo novo coronavírus na China, cinco eram médicos e enfermeiros. Na luta para tratar os mais de 80 mil doentes, quase 2 mil desses profissionais também contraíram a COVID-19 no país. A situação mostra que, como estão na ponta, funcionários do sistema de saúde se tornam mais vulneráveis. Apesar da evidência, há unidades em Belo Horizonte que ainda não garantem proteção recomendada a todos os servidores e usuários. Ontem, a equipe de reportagem do Estado de Minas foi a duas unidades de pronto-atendimento (UPAs) na capital e foi informada de que nos estabelecimentos não havia máscaras N95 – modelo específico a ser usado por quem entra em contato com possíveis contaminados, segundo preconiza o Protocolo Coronavírus 2020, da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). E, em um dos postos de saúde visitados pelo EM no Aglomerado da Serra – comunidade mais populosa de BH, com mais de 46 mil habitantes – a informação era de que não havia sequer máscaras comuns para pacientes ou trabalhadores.





Na UPA Oeste, na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Jardim América, a manhã de ontem foi de sala de espera cheia, com 42 pessoas tomando assentos, se escorando em pilares e balcões. Entre acessos de tosse e gente prostrada que aguardava atendimento, era possível identificar perfis de risco entre as pessoas mais debilitadas, como bebês carregados no colo por três mães e 12 idosos assentados, aparentando desconforto. Na recepção, uma atendente usava máscara cirúrgica simples. As outras duas sequer essa proteção usavam. Segundo protocolo da Saúde estadual, o coronavírus tem uma zona de contágio a partir de dois metros.













Um homem se aproximou pedindo informações para atendimento a uma tia, que mora no Bairro Estoril, pois ela voltara de uma viagem à Terra Santa (roteiro que costuma incluir, além de Israel, a Itália, onde o novo vírus já contaminou mais de 10 mil pessoas, matando mais de 600) e se encontrava com sintomas compatíveis com os da COVID-19: febre, cansaço e tosse seca. A primeira reação de funcionárias foi de espanto. Uma consultava outra, sem demonstrar nítida certeza sobre procedimento e orientações a adotar. Uma que estava mais distante disse que o melhor seria levar a idosa a um centro de saúde. “Leva para o Posto de Saúde do (Bairro) Havaí. Mas põe uma máscara nela e liga lá antes, para que eles preparem tudo”, recomendou.

Consultando as mensagens do celular, visivelmente preocupado, o homem perguntou se poderiam fornecer-lhe uma máscara para que a tia usasse e não contaminasse mais ninguém. A resposta: “Não temos máscaras adequadas nem para nós aqui na UPA. A gente precisaria de uma máscara N95, mas só temos poucas cirúrgicas comuns, que não servem para quase nada e não são suficientes nem para nós”, relatou.





No extremo oposto da capital mineira, a UPA Leste, na Avenida dos Andradas, no Bairro Vera Cruz, o movimento era similar na manhã de ontem, com 43 pessoas esperando atendimento dentro e fora da unidade. De frente para a multidão, as atendentes da recepção não usavam máscaras, como muitos funcionários internos que podiam ser vistos nos corredores e entre as salas de atendimento.





Os que dispunham de máscaras também usavam equipamentos comuns, ineficazes em caso de contato com eventuais portadores do novo coronavírus. Ao ser perguntada se forneceria máscaras para uma pessoa com suspeita de COVID-19, uma delas responde que sim, mas mostra também uma máscara comum. Questionada se não haveria do modelo de maior proteção, o N95, a mulher responde: “Aqui, só temos dessa para todo mundo. A secretaria (Municipal de Saúde) deixou uma caixa dessas, mas ninguém tem de outro modelo, nem quem recebe e examina os pacientes”, admitiu.





Em centros de saúde, a situação pode ser ainda mais precária. No Posto Padre Tarcísio, que atende à Favela do Cafezal, no Aglomerado da Serra, não há nem sequer máscaras, segundo informam funcionários. Sem se identificar e revoltados com a situação que os expõem a risco de comprometimento da própria saúde e a de suas famílias, alguns afirmam que muitas pessoas deixaram de comparecer à unidade por não haver o acessório que previne contato. “Não tem para nós nem para os pacientes. Já pedimos e não entregaram. Uma pessoa, outro dia, quase foi expulsa porque estava tossindo muito. Foi um custo para trazer uma máscara para a pessoa, mais para acalmar os outros pacientes, que já estavam nervosos. Imagine quando essa doença começar a se propagar por aqui?”, questionou uma das funcionárias.





O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte (Sindbel) confirma que tem recebido e que apura denúncias de falhas na disponibilização de equipamentos de proteção em unidades de saúde da capital.





'USO RACIONAL' Já a Prefeitura de BH, questionada sobre a situação, sustentou que Belo Horizonte segue as orientações da Secretaria de Estado da Saúde quanto ao uso de insumos para o atendimento a casos suspeitos de COVID-19. “Não há falta de máscaras na Rede SUS-BH. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo uso racional desses insumos e não realiza distribuição de máscaras para que as pessoas levem para casa”, diz nota do município.