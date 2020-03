Secretaria de Educação distribui cartilha sobre o coronavírus nas escolas

O crescimento da pandemia de coronavírus em Minas e no Brasil coloca os pais em alerta quanto à segurança para as crianças frequentarem as escolas. Muitos demonstram medo pelo fato de o contato das crianças ser intenso nos espaços escolares. No entanto, as secretarias de Educação do Estado e de Belo Horizonte informam que, por enquanto, as aulas serão mantidas. A pasta estadual elaborou uma cartilha sobre os cuidados com o coronavírus e a distribuiu para todas as escolas da rede. Especialistas ouvidos pelo EM dizem que não há motivo para pânico.





O professor de infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Unaí Tupinambás alerta para os cuidados que pais, professores e crianças devem tomar. Se a criança apresentar sintomas respiratórios, a orientação é que ela não vá para escola. “Não leve para a escola uma criança com quadro respiratório”, diz o professor.





O especialista pontua que as crianças de até 5 anos de idade costumam ficar gripadas de cinco a nove vezes por ano. Nessa faixa etária, é comum que desenvolvam quadros respiratórios que necessitam de atenção. É preciso cuidado com os pequenos, mas o professor alerta que não há razões para grande preocupação em relação ao coronavírus nessa faixa etária. Ele lembra que, em pessoas abaixo de 20 anos de idade, a mortalidade para o COVID-19 é menor que 0,2%, e a doença se manifesta de forma branda.





Embora não haja motivo para pânico, não se pode descuidar das medidas de prevenção. Com a chegada do outono e inverno, é comum o aumento de quadros respiratórios em crianças. O professor lembra que também circulam, no período frio, os vírus influenza A e B, H1N1, respiratório sincicial, rinovírus, adenovírus e, neste ano, também o coronavírus. “Em muitos casos, as crianças terão os sintomas brandos e não será identificado de qual vírus vem a contaminação”.





Ele alerta os pais para redobrarem os cuidados: lavar as mãos, evitar tocar nariz, boca e olhos com as mãos, evitar aglomerações. Sempre que chegar em casa lavar as mãos com água e sabão e higienizar com álcool 70%. Também é importante manter a etiqueta respiratória: tossir em lenço de papel, que deve ser descartado, ou na manga da camisa e manter uma distância social entre as pessoas de 1 a 2 metros. “As gotículas não ficam suspensas por mais de um metro. Caem no chão”, diz o professor em relação ao perdigoto.





A Prefeitura de Belo Horizonte informou que elaborou um plano de contingência, que já está sendo aplicado com a criação do serviço especializado para a COVID-19. “No momento, as orientações para as escolas são as mesmas que devem ser tomadas por todos os cidadãos e já praticadas em relação a outras doenças respiratórias. Não há indicação, pelas autoridades sanitárias, de alteração no calendário escolar”, informou a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação.