Homem é preso ao tentar matar esposa a facadas em Ribeirão das Neves

Crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, em Ribeirão das Neves (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 50 anos foi preso ao tentar matar a esposa de 42 anos a facadas, na manhã desta segunda-feira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na Rua Hélio Côrrea, no Bairro Santa Matilde. De acordo com a Polícia Militar, ele mesmo acionou a corporação após os golpes.









Ainda segundo o registro da PM, com base no relato do suspeito, o estopim foi quando, durante uma discussão, a mulher teria debochado ao comentar a suposta traição.





Ele então teria ido à cozinha da residência onde morava, pegou uma faca e desferido vários golpes no corpo da vítima. Ao perceber que a esposa estava inconsciente, ele teria acionado os policiais, que conseguiram socorrer a mulher. Segundo o homem, ele planeja se matar, mas foi impedido com a chegada rápida dos agentes de segurança.





A vítima foi levada com vida ao Hospital São Judas Tadeu. Já o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.