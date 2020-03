Dois acidentes entre carros e motos tumultuam trânsito em BH e região

Motociclistas e carros se envolveram em acidentes em corredores como a Avenida Cristiano Machado (foto: Reprodução/Google StreetView)

Dois acidentes marcam um tumultuado trânsito de início de semana em Belo Horizonte e Grande BH. Os acidentes envolvem corros e motocicletas, com dois dos condutores tendo sido feridos e necessitando de cuidados médicos, sendo um na Avenida Cristiano Machado, em BH, e outro na Rua Rio Comprido, em Contagem.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o primeiro acidente ocorreu por volta das 7h, na Avenida Cristiano Machado, 1771, altura do Bairro Cidade Nova, sentido Centro, em frente à loja Hot Point. Uma motocicleta e um carro de passeio colidiram lançando ao solo o motociclista de 25 anos que apresentou ferimentos na mão com possivel fratura de dedos. A vítima foi socorrida pelo CBMMG e encaminhada para cuidados no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.Em Contagem, por volta do mesmo horário, perto do acesso3 da PUC-Minas, um carro e uma moto também se envovleram em acidente ferindo o condutor do carro, de 34 anos. A vítima foi socorrida e conduzida para a UPA JK.