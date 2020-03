Atriz do Galpão ganha novo mural em BH, após apagamento na Guaicurus

Estado de Minas revela com exclusividade o layout do novo grafitti. Teuda Bara, 78 anos, sempre lutou e resistiu a qualquer apagamento. Não seria diferente diante da tinta escura que removeu a imagem desta atriz e fundadora do grupo Galpão do mural em que brilhou por um ano e meio na Rua Guaicurus , no Centro de Belo Horizonte. Nova pintura em homenagem a ela ganhará os muros do Centro de Referência da Juventude (CRJ) no fim deste março, no trabalho das artistas do Minas de Minas Crew, criadoras do mural original. Orevela com exclusividade o layout do novo grafitti.



Duas Teudas: croqui da nova pintura no Centro de Referência da Juventude (foto: Viber/ Minas de Minas Crew/ Divulgação)





Teuda de braços abertos para o mural original, em dezembro de 2017 (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press - 15/12/2017)



Ao saber que aparecerá duplicada na nova pintura, Teuda reage de maneira bem peculiar: com a sonora gargalhada que tornou-se sua marca registrada nas salas de espetáculo da cidade - tanto que o riso farto da atriz foi parar no desenho das artistas gráficas. Ao recobrar o fôlego, arremata: "Que maravilha!" "Fiquei muito feliz principalmente pelas meninas, para valorizar mesmo este trabalho delas com vários murais pela cidade, sobre mulheres, sobre força, sobre alegria. Apagar o trabalho delas é muito feio" , define a homenageada.













Quando o grafitti foi coberto por tinta escura, por decisão do proprietário do estacionamento cujo muro abrigava a pintura, Teuda desabafou: “Ô terra essa em que nada cresce! Não vejo sentido nisso”.



O mural foi apagado em junho 2019 e o proprietário do estacionamento nunca foi encontrado para comentar o motivo (foto: Reprodução Facebook/01/06/2019)

Quando o grafitti foi coberto por tinta escura, por decisão do proprietário do estacionamento cujo muro abrigava a pintura, Teuda desabafou: "Ô terra essa em que nada cresce! Não vejo sentido nisso".

O grafitti da Rua Guaicurus foi criado em dezembro de 2017, como parte das comemorações dos 120 anos de Belo Horizonte. A convite do Estado de Minas, na ocasião a atriz conheceu duas das muralistas, para gravação de um vídeo regado a cervejinha e gargalhadas em um boteco no Centrão.





Krol, uma das artistas do coletivo, explica que desde o apagamento do mural original, em junho de 2019, muitas pessoas se mobilizaram para oferecer muros particulares para uma nova pintura. O grupo preferiu viabilizar solução junto ao poder público, até mesmo para evitar que os proprietários resolvessem simplesmente apagar novamente a imagem, como ocorreu no estacionamento da Rua Guaicurus.





“Na nova imagem, a ideia foi relembrar o que foi apagado e homenagear, além da Teuda, o primeiro trabalho”, explica Krol. Assim, veremos Teuda duplicada, com desenhos feitos a partir também da imagem de quando a atriz conheceu a primeira pintura, e abriu os braços diante do grafitti para comemorar. “Quando ela for lá para fazer a nova foto, teremos então três Teudas!”.









Teuda entre Nica e Krol: nova cervejinha já é promessa (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press - 15/12/2017)

A primeira pintura tinha 11 metros de largura e oito de altura. O novo mural, com apoio do Projeto Gentileza e do Circuito Municipal de Cultura, terá 10 metros de largura e 12 de altura. As artistas Viber, Musa, Nica e Krol, que integram o Minas de Minas Crew, vão trabalhar entre 27 e 29 de março na criação do grafitti no CRJ, na fachada voltada para a Avenida dos Andradas, no Centro da capital. A inauguração está marcada para 30 de março. Sobre a possibilidade de uma nova cervejinha para celebrar a novidade, Teuda não titubeia: “Mas com certeza!”





Quem é Teuda Bara

Teuda em cena do solo autobiográfico 'Luta' (foto: Lucas Calixto/ Divulgação)



Teuda Magalhães Fernandes é uma atriz mineira nascida em 1941. Com o nome artístico de Teuda Bara, foi uma das fundadoras do Grupo Galpão em 1982, um dos coletivos de teatro mais importantes do país. Em 2004, integrou o elenco internacional do Cirque du Soleil, a maior companhia circense do mundo. Já foi destaque em espetáculos de teatro, programas e novelas de televisão e filmes para o cinema. No ano passado, estreou seu solo autobiográfico ‘Luta’.





Quem são as Minas de Minas

Krol, Nica, Musa e Viber: o poder das mulheres do grafitti (foto: Bruno Filipi - Sixtema)



Único grupo feminino dedicado ao grafitti no Brasil, o Minas de Minas foi criado em 2012 por artistas cujo trabalho enfoca o poder de mulheres, retratadas em grandes murais na cidade. Elza Soares, Maria Carolina de Jesus e Taís Araujo inspiraram algumas das imagens criadas por elas para colorir o cinza urbano de Belo Horizonte.





O que é o Centro de Referência da Juventude

Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação, Centro de Belo Horizonte (foto: Divulgação/ PBH)



Aberto em maio de 2016 na Praça da Estação, o CRJ é espaço da prefeitura com 5,8 mil m² de área construída. O objetivo é promover ações, atividades e projetos afirmativos e de cidadania.