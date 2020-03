Chuva em todo estado; confira a previsão para o fim de semana

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A. Press ) frio e chuvoso. O clima decorre da atuação de fluxos de umidade do principal sistema meteorológico que atua no verão sobre o Brasil; a Zona de Convergência do Atlântico Sul. O sistema resulta em períodos prolongados de chuva frequente e volumosa, como as registradas atualmente. Agasalhos, cobertores e guarda-chuvas a postos. De acordo com a previsão do tempo, Minas Gerais terá mais um final de semana. O clima decorre da atuação de fluxos de umidade do principal sistema meteorológico que atua no verão sobre o Brasil; a. O sistema resulta em períodos prolongados de chuva frequente e volumosa, como as registradas atualmente.





06:00 - 06/03/2020 Placas revelam águas escondidas em BH e por que riacho oculto causa transtorno Belo Horizonte amanheceu com chuva nesta sexta-feira e a mínima registrada foi de 16ºC . O céu na capital mineira deve continuar encoberto e a possibilidade de chuva também persiste durante todo o final de semana. A mínima prevista é de 15°C e a máxima não deve ultrapassar os 27°C. Como previsto,amanheceu com chuva nesta sexta-feira e a mínima registrada foi de 16ºC . O céu na capital mineira deve continuar encoberto e a possibilidade de chuva também persiste durante todo o final de semana. A mínima prevista é de 15°C e a máxima não deve ultrapassar os 27°C.





Em Minas, neste final de semana são esperadas pancadas de chuva e trovoadas no Norte do estado – onde municípios estão em alerta por causa da cheia do Rio São Francisco – Jequitinhonha, Mucuri e Noroeste. Céu nublado com pancadas de chuva no Rio Doce e Central Mineira. As demais regiões devem ter céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada. A mínima deve ser de 9°C, no Sul de Minas e a máxima pode chegar a 35°C no Norte do estado.



