Em audiência pública, parentes de vítimas de intoxicação pedem suporte da Backer

audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte para debater os casos de intoxicação por consumidores da cerveja Backer. A sessão foi promovida pela Comissão de Saúde e Saneamento e contou com familiares de vítimas do caso e representantes da cervejaria. Na tarde desta quarta-feira (4), houve









Camila Macari compôs a mesa para representar seu marido, Luís Felipe Teles, que está internado há 69 dias vítima da intoxicação, e seu pai Pascoal Demartini, que morreu em 7 de janeiro pelo mesmo quadro. A mulher disse que o contato com a Backer não existe. “A gente está aqui para ter uma voz, uma visibilidade e mostrar toda nossa indignação”.





Assim como outros familiares presentes, Camila se queixa da falta de suporte da cervejaria diante da situação de saúde dos pacientes intoxicados. “Felipe tem todo o suporte do plano de saúde, mas e os pacientes e familiares que não têm suporte?”, questiona.





Após ouvir as vítimas, Ana Paula Lebbos, sócia e diretora de marketing da Backer, alegou que, devido ao bloqueio das contas da cervejaria, a empresa não tem dinheiro para ajudar os pacientes. “O que eu preciso é de que as contas sejam desbloqueadas para chegar a um valor que a Backer possa ajudar”, sustenta.

A audiência foi requerida pelo vereador Pedro Bueno (Podemos) e teve como um dos objetivos debater os possíveis impactos causados no setor cervejeiro artesanal. “Estamos percebendo que o mercado produtivo foi severamente afetado, não só da Backer, mas de todo o polo cervejeiro artesanal. Nos preocupamos, em primeiro lugar com a saúde das pessoas, mas com o desemprego e o impacto nesta cadeia produtiva”, explicou.





Pedro Bueno ainda pediu esclarecimento por parte das autoridades a respeito dos laudos periciais, “Queremos saber qual documento merece uma atenção da população, visto que há uma divergência entre o laudo do Ministério da Agricultura e o da Polícia Civil. Queremos que essas instituições tenham sintonia e esclareçam para a população”, completa.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho