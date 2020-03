São José no foco: concurso vai premiar melhores fotos de igreja no Centro de BH

Fachada da Igreja São José, que voltou às cores originais durante intervenções que duraram sete anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 17/1/20)



Olhos bem abertos para o patrimônio, foco na sensibilidade e asas da imaginação para valorizar ainda mais a capital. Estarão abertas até o dia 13 as inscrições para o concurso fotográfico Paróquia São José: 120 anos de um Belo Horizonte, iniciativa para comemorar o aniversário da paróquia que tem o templo localizado na Avenida Afonso Pena, no Centro, como monumento de religiosidade, cultura e história. Aberto a amadores e profissionais de todo o país, o concurso vai entregar prêmios de R$ 800 (primeiro lugar), R$ 400 (segundo) e R$ 200 (terceiro), além de 10 menções honrosas. Os resultados serão conhecidos em 19 de março, data consagrada ao padroeiro da matriz, quando todos os trabalhos serão expostos no salão paroquial.

“Nosso objetivo é celebrar os 120 anos da igreja, mostrar a importância no cenário urbano e divulgar imagens da sua grande beleza, bem como destacar os 122 anos de BH (inaugurada em 12 dezembro de 1897)”, afirma o padre José Cláudio Teixeira, da congregação dos redentoristas, titular da Paróquia São José promotora do concurso. Criada em 27 de janeiro de 1900 a partir do desmembramento da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, por determinação do então bispo da diocese de Mariana, dom Silvério Gomes Pimenta (1840-1922), a São José, recém-restaurada após sete anos de intervenções, “terá celebrações durante todo o ano”, informa o padre. Para o dia 19, estão previstas sete missas de duas em duas horas, sendo a última (às 18h) seguida de procissão.

Conforme o regulamento, podem se inscrever maiores de 18 anos ou, se menores, devidamente autorizados ou representados, na forma da lei por seus responsáveis legais, desde que residentes dentro do território nacional. As fotos poderão ser entregues na secretaria paroquial da São José (Rua Tupis, nº 164, Centro de BH) ou enviadas pelo email concursofotossaojose2020@gmail.com. Os organizadores informam que inscrição ou o envio da(s) obras(s) por qualquer outro meio será desconsiderada. No ato da inscrição na secretaria paroquial, o interessado deverá ler o regulamento do concurso e assinar uma ficha com nome, identidade, CPF, data de nascimento, CEP, estado, cidade, endereço residencial e telefones para contato. Pelo email, deverão ser enviados os mesmos dados.





CRITÉRIOS Para concorrer, é preciso obedecer a alguns critérios: a fotografia inédita deve captar elementos da história, da importância ou beleza da Igreja São José e seu complexo. Se quiser, o interessado pode enviar um texto acompanhando a foto e descrevendo o objeto do trabalho, sua história e a motivação do registro fotográfico. E mais: as fotos, em preto e branco ou em cores, podem ser enviadas em qualquer formato legível e dimensão e cada participante poderá inscrever até duas obras de sua autoria, não sendo permitidas inscrições de obras em coautoria. Ao fazer a inscrição pela secretaria paroquial ou via e-mail, o autor faz a concessão plena do direito autoral comercial da(s) obra(s) inscrita(s) às instituições realizadoras do concurso.

Os trabalhos serão escolhidos por um júri técnico, composto por cinco profissionais nas áreas que envolvem o objeto do concurso, e júri popular, “formado por todo e qualquer cidadão que queira participar da votação das fotos, que serão expostas no salão paroquial da Paróquia São José de 15 a 18 de março. Para a escolha do vencedor, o júri técnico levará em consideração: adequação da foto ao tema proposto; aspectos estéticos; aspectos técnicos; e relevância da imagem e da informação contida na obra para a divulgação do complexo da Paróquia São José. A entrega dos prêmios aos vencedores será na Igreja São José, durante a missa das 11h30, em 22 de março. Maiores informações no site www.igrejasaojose.com.br.





MISTÉRIOS Das fachadas, que voltou às cores originais, ao interior, há muito para surpreender os olhos. É ver para fotografar e conhecer. As pinturas parietais feitas por Wilhelm Schumacher diretamente nas paredes e teto sobre o reboco, em moda em BH no início do século 20, consumiram dois anos de trabalho, entre 1911 e 1912. Considerado o maior conjunto desse tipo de ornamentos em igrejas da capital, o interior da matriz reúne uma variação de motivos religiosos e alguns pagãos: há figuras de 28 santos, de um lado os homens e do outro as mulheres; o patrono da matriz no alto do arco-cruzeiro, com a inscrição “Rogai por nós”; os evangelistas; painéis mostrando José do Egito, que não tem nada a ver com o pai adotivo de Jesus; Nossa Senhora ao lado dos apóstolos; e até os símbolos do zodíaco. No acervo da igreja está o retrato de Schumacher, que estudou belas-artes em Munique, no seu país natal, e em Bolonha, na Itália.

Quem olha atentamente cada centímetro coberto pelas pinturas pode se deparar com algumas envoltas em mistérios que desafiam os historiadores e teólogos. A igreja é a única do país com um símbolo que intriga pesquisadores e atiça a curiosidade dos fiéis. Trata-se da pintura de três lebres unidas por uma das orelhas e formando, entre elas, um triângulo. O quadro fica do lado direito de quem entra no templo, sobre o painel de José do Egito. Os padres dizem que “é um mistério que ninguém conseguiu desvendar até hoje”.