Nível do Rio Doce sobe em Valadares e manancial deve transbordar até quarta-feira; veja as fotos

Ver galeria . 11 Fotos Segundo a prefeitura local, nível de transbordamento do manancial é 2,3 metros e inundação deve ocorrer nesta quarta-feira (4) (foto: Antônio Candido/Prefeitura de Governador Valadares )

Depois de estragos de janeiro e fevereiro, as chuvas voltam a causar problemas em Minas Gerais em março. E uma das cidades prejudicadas é Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, onde a prefeitura espera que o Rio Doce, o principal da região, transborde até a manhã desta quarta-feira (3).





De acordo com o Executivo municipal, oé de 2,3 metros. Contudo, a expectativa é que a profundidade chegue até 2,6 metros na quarta-feira.





E a situação pode piorar, já que o Instituto Nacional de Meteorologia prevê pancadas de chuva para a cidade nesta quarta durante todo o dia. Durante a tarde, a precipitação será acompanhada de trovoadas.





A prefeitura recomenda que as pessoas que vivem às margens do Rio Doce acompanhem os níveis de profundidade do manancial, assim como verifiquem os canais oficiais do Executivo municipal.





Em caso de emergências, o cidadão deve acionar as autoridades pelo 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).