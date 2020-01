Chuva leva para Rio Doce rejeito de minério da Samarco depositado na Barragem de Candonga

Moradores de Governador Valadares, no Leste de Minas, registraram mortandade de peixes e rejeito nas águas do Rio Doce (foto: Lelis Barreiros/Divulgação)

Peixes mortos apareceram depois de chuvas intensas que carrearam o rejeito de minério depositado na Barragem de Candonga para o leito do Rio Doce (foto: Divulgação)

Semad pede explicações à Renova

Rio Doce – O alento que a retenção dede rejeitos de minério de ferro que atrouxe para ofoi comemorado desde 2015, mesmo ano em que a, da, se rompeu em Mariana. Contudo, asque impediram que otivesse esse rejeito dragado atépodem estar agora impactando por causa das chuvas intensas áreas que nunca tiveram contato direto com o material, comoPor causa dos rejeitos, o Ministério Público de Minas Gerais determinou que a Fundação Renova, responsável pela recuperação do Rio Doce, forneça informações, com urgência, sobre a situação e também sobre o plano emergencial para período chuvoso., de 245 mil habitantes, teve seuquando o rejeito ingressou no Rio Doce,. Agora, que ase o fizeram, deixando, os rejeitos estão sendo depositados nos terrenos e casas dos atingidos. As suspeitas de vários órgãos é que se trate de material que veio depela Fundação Renova.O presidente da Associação dos Pescadores de Conselheiro Pena e Região, Lelis Barreiros, aque tem descido do barramento que é operado pela, seria muito maior do que antes. “Está descendo muito rejeito pelo rio e isso está impactando todo mundo de novo. Ojá morreu uma vez e está morrendo de novo”, considera.De acordo com o presidente da, as barreiras metálicas instaladas pelapara reter o avanço do rejeito não estão sendo capazes de segurar o material dentro do reservatório.“Esse sistema de três barragens tinha de deixar a água passar por cima e o rejeito ficar. Mas a chuva está tão forte que está saindo tudo arrebentando e voltando para o Rio Doce. Sempre voltou, aos poucos, mas agora está descendo muito e de uma vez”, disse Barreiros.O presidente daem Governador Valadares, Elias Souto, conta que sua casa na Ilha dos Araújos foi atingida e que ficou encoberta por uma camada de 10 centímetros de material escuro semelhante a rejeitos de minério de ferro.“Nas últimas quatro enchentes, o rio tinha um outro tipo de lama. Agora, veio essa escura, com a aparência mesmo de rejeitos como os de Mariana e de Brumadinho. Estamos sendo atingidos novamente e de uma forma pior, pois esses materiais não tinham entrado em contato conosco. Quando isso secar, teremos poeira de rejeitos contaminando a cidade. Isso sem falar na vida aquática que vai ser novamente prejudicada se se tratar mesmo de rejeitos”, disse.O biólogo Matteus Carvalho diz que é preciso medir a quantidade de rejeitos que se movimentou em Candonga para saber qual o tamanho do prejuízo, uma vez que osque estão no lago“Essa movimentação dos rejeitos, ocasionada pela força cinética da água, piora a qualidade dela. Por outro lado, por causa do volume das chuvas, pode ter havido uma diluição dos contaminantes (quando comparado com a situação original), o que não significa que as águas estejam próprias para o consumo, ou que podem passar por tratamentos convencionais. Teriam que ser feitos testes para avaliar isso”, alerta.Segundo o especialista, uma pergunta de difícil resposta, e que demandaria especialistas para responder é se as enchentes foram maiores do que seriam por causa do rejeito de Fundão assoreando os rios. “De toda forma, é um cenário contínuo de degradação, amplificado pelo desastre ocorrido há mais de 4 anos”, resume.De acordo com a(Semad), não houve a avaliação dano reservatório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves. O órgão estadualresponsável pela recuperação do curso d'água, a quantidade de rejeitos mobilizados com as. “Após o diagnóstico, serão traçadas as ações necessárias à recuperação dos possíveisna fonte geradora”, diz a nota.O órgão público considera “prematuro” avaliar que a fonte da turbidez do rio foi o depósito de rejeitos. “Em períodos chuvosos, o aumento da turbidez da água e da quantidade de sólidos em suspensão, é comum nos rios da Bacia do Rio Doce”, informou.Segundo a Semad, se a contaminação do rio pelo rejeitos depositados na hidrelétrica foram confirmados, haverá a responsabilização da Fundação Renova. Nesse caso, não há responsabilidade do Consórcio Candonga ou da UHE Risoleta Neves, conforme informação da secretaria.A Semad ainda informou que o processo de licenciamento ambiental para a retirada dos sedimentos está em curso e a previsão é que o desassoreamento do reservatório comece em 1º de junho deste ano, mas que acções emergenciais para estabilizar os rejeitos foram realizadas.A Fundação Renova não deu resposta aoaté a publicação desta reportagem. Oentrou em contato com a Usina, sem sucesso.