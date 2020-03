Bispo auxiliar de BH fala na ONU sobre tragédia de Brumadinho

DOM VICENTE FERREIRA, BISPO AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE, FAZ PRONUNCIAMENTO SOBRE A TRAGÉDIA DE BRUMADINHO NA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (foto: ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE/DIVULGAÇÃO)

De Minas para o mundo. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Vicente de Paula Ferreira, fez pronunciamento, nesta segunda-feira (2), na 43ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (ONU), em Genebra, Suíça, mostrando a situação das comunidades de Brumadinho, na Grande BH, atingidas pelo rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, em 25 de janeiro do ano passado – a tragédia deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. De Minas para o mundo. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Vicente de Paula Ferreira, fez pronunciamento, nesta segunda-feira (2), na 43ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (ONU), em Genebra, Suíça, mostrando a situação das comunidades de Brumadinho, na Grande BH, atingidas pelo rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, em 25 de janeiro do ano passado – a tragédia deixou 259 mortos e 11 desaparecidos.









O bispo brasileiro pediu que o governo do Brasil ratifique o Acordo de Escazú, fornecendo informações, consultas e participação suficientes das comunidades e da sociedade nos processos de licenciamento. Dom Vicente ressaltou também que os rompimentos das barragens em Brumadinho e em Mariana, na Região Central do estado, há cinco anos, continuam produzindo efeitos nocivos nas comunidades e no meio ambiente, nada tendo sido feito para impedir outros eventos semelhantes. O Acordo de Escazú, tem como objetivo apoiar a aplicação do Princípio 10 da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe.





Dom Vicente, que integra a Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cumpre uma intensa agenda de compromissos na Europa, ao lado do frei franciscano Rodrigo Peret, da Rede Igrejas e Mineração da Arquidiocese de Belo Horizonte. Segundo o Bispo, orações, debates, encontros, anúncios e denúncias fazem parte dessa busca por novos caminhos. Na sexta-feira (28), dom Vicente concelebrou Missa presidida pelo papa Francisco, na Casa Santa Marta, no Vaticano, junto com o frei Rodrigo Peret e o padre Dario Bossi, missionário italiano provincial dos combonianos no Brasil.





AGENDA Com agenda até 7 de março, dom Vicente Ferreira iniciou a viagem pela cidade de Roma, Itália. Em seu primeiro compromisso, participou de evento sobre impactos da mineração e acompanhamento dos atingidos por parte da Igreja, promovido pela União Internacional das Superioras Gerais (UISG) – Centro per la Vita Religiosa Regina Mundi . O bispo falou sobre questões relacionadas às consequências da atividade mineradora e a ação da Igreja junto à população e ao poder público. No mesmo dia, participou de reunião com a equipe do Escritório Geral da Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC) da Ordem dos Frades Menores – Franciscanos.





O Bispo atende ao convite de organizações de defesa do meio ambiente, após coordenar importante trabalho da Arquidiocese de Belo Horizonte no amparo às vítimas do rompimento barragem de rejeitos de mineração no Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em janeiro de 2019.









Leia o pronunciamento de dom Vicente, na íntegra









"Congratulamo-nos com o relatório do relator especial, Sr. Boyle. Também concordamos que proteger o meio ambiente contribui para o cumprimento dos direitos humanos e isso contribui para salvaguardar nossa casa comum.









Embora o Brasil tenha sido listado no seu relatório como um exemplo de boas práticas, a realidade difere do que o país possui em sua legislação, particularmente no acesso a informações ambientais. As comunidades geralmente não são consultadas quando da concessão de licenças para megaprojetos ou essas licenças são concedidas sem seguir o procedimento legal.









Nesse sentido, pedimos ao governo do Brasil que ratifique o Acordo de Escazú* e forneça informações, consultas e participação suficientes das comunidades e da sociedade civil no processo de licenciamento de megaprojetos, principalmente de mineradoras.









Faz um ano desde a quebra da barragem de rejeitos em Brumadinho e cinco anos desde Mariana. Até agora, os dois desastres continuam produzindo efeitos nocivos nas comunidades e no meio ambiente locais e nada foi feito para impedir eventos semelhantes. Somente no estado de Minas Gerais, existem pelo menos 40 barragens com risco de colapso e grande risco de possíveis danos.









Não será possível realizar progressivamente o direito a um ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável no Brasil se o governo não assumir suas obrigações internacionais, inclusive ao prevenir e garantir que as empresas sejam responsabilizadas e ao combater a impunidade como um impedimento para evitar que desastres criminosos aconteçam de novo e de novo."