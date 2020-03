(foto: Assassinato ocorreu no Bairro Vila Navegantes, em Betim.) crime de ódio contra mulher foi registrado em Minas Gerais. A vítima, de 33 anos, foi assassinada pelo namorado a pauladas no meio da rua, na noite desse domingo (1), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mais umcontra mulher foi registrado em Minas Gerais. A vítima, de 33 anos, foipelo namorado a pauladas no meio da rua, na noite desse domingo (1), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





14:43 - 01/03/2020 Bombeiros capturam pitbulls soltos no Barreiro; cães amedrontam moradores e matam cachorro Bairro Vila Navegantes. A Polícia Militar foi acionada e, ao comparecer ao local, os policiais encontraram a mulher com o rosto coberto de sangue. O crime aconteceu por volta das 20h54, no. A Polícia Militar foi acionada e, ao comparecer ao local, os policiais encontraram a mulher com o rosto coberto de sangue.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e um médico constatou a morte da vítima por trauma na face, com esmagamento craniano. Ao lado do corpo havia um pedaço de madeira estilhaçado.





Informações anônimas deram conta que o autor do assassinato morava a poucos metros do local da agressão. Militares se deslocaram até a casa do suspeito e foram recebidos pela mãe dele, que autorizou a entrada no imóvel. Nos fundos da residência os policiais encontraram o homem visivelmente alterado.





Em conversa com o suspeito, ele relatou aos agentes que era namorado da vítima e que pouco antes do fato, a encontrou em um bar, onde iniciaram uma discussão. Ao sair do estabelecimento acompanhado pela própria mulher, ele pegou um pedaço de madeira, foi em direção à vítima e a golpeou por diversas vezes. Segundo ele, a agressão seria para aplicar uma correção na companheira.





A mãe do suspeito confirmou que os dois tinham um relacionamento. Segundo ela, o casal é usuário de crack e as brigas e agressões entre eles eram constantes. No dia do crime o homem teria bebido pinga durante toda a tarde. Quando a bebida acabou, ele foi até o bar comprar mais e, ao retornar, contou que havia pegado a vítima e “quebrado” ela.





O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Betim.