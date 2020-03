Instituto meteorológico alerta para temporais em todo o estado na segunda-feira

(foto: Túlio Santos/Em/D.A Press - 29/02/2020)

não dá trégua e, nesta segunda-feira, praticamente todo o estado de Minas Gerais deve sofrer com pancadas e baixas temperaturas. A Coordenadoria de Defesa Civil atualizou para 237 o número de municípios mineiros em situação de emergência devido às chuvas que afetam o estado desde janeiro. Em Belo Horizonte, a previsão não é muito diferente: nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros devem variar entre 17 e 24 graus. Neste domingo, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para risco de temporal na capital mineira válido até a manhã desta segunda-feira.De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais,engrossam a lista de. Vale ressaltar que isso ocorre quando há uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Muitas dessas cidades pediram ajuda depois dos fortes temporais de janeiro. Outros 41 municípios decretaram situação de emergência municipal, mas não estão no decreto estadual. Os decretos são importantes porque facilitam a transferência de recursos do governo federal para essas cidades. Também ajudam os municípios a receber doações, como colchões, cobertores, travesseiros e alimentos, recolhidas pelo Executivo estadual.A situação de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é a mais crítica. Foi a única que decretou estado de, o que significa que houve comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público local. Em 24 de janeiro, um deslizamento de terra atingiu uma casa na Rua Água de Minas, na Vila Ideal. Três pessoas morreram.De acordo com o órgão, 61 pessoas perderam a vida desde 24 de janeiro devido às chuvas. 10.069 pessoas estão desalojadas, 2771 desabrigadas e 81 feridas. Somadas às outras 11 do restante do período chuvoso, iniciado em outubro, as mortes chegam a 72.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve ficar nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em praticamente todo o estado: no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Rio Doce, no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Oeste e no Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas. Isso deve ocorrer devido à presença de um sistema frontal sobre o oceano, associado a um fluxo de umidade proveniente da região amazônica, que possibilita o desenvolvimento de áreas de instabilidade atmosférica, favorecendo a ocorrência de chuvas de intensidade moderada e forte.