Alerta de temporal neste domingo eleva cuidados em BH, diz Defesa Civil

Tempo encoberto e aviso de tempestade acendem alertas na capital (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu na manhã deste domingo (1°) um alerta para risco de temporal na capital mineira, segundo a sua previsão meteorológica. O informe divulgado indica que o dia segue de céu nublado com chuva forte que pode vir com raios e rajadas de vento a qualquer hora do dia. Populações em áreas de risco devem ficar atentas, bem como quem circula por zonas sujeitas a alagamentos.O registro de temperatura mínima foi de 17°C na madrugada e a máxima estimada será de 24°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 75%. A Defesa Civil estadual também prevê um domingo com tempo instável e sujeito a chuvas em grande parte das regiões de Minas Gerais devido à presença de um sistema frontal sobre o oceano, associado a um fluxo de umidade proveniente da região amazônica (um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul - ZCAS), que possibilita o desenvolvimento de áreas de instabilidade atmosférica que favorecem a ocorrência de chuvas de intensidade moderada e forte, principalmente nos setores centro-sul e oeste de Minas Gerais. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras.A segunda-feira (2) deve ter uma manhã encoberta e chuvosa, com o restante do dia fechado com possibilidade de chuvas, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas estimadas caem, variando entre 18ºC e 21ºC.