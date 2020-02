Vídeo: estas três histórias comprovam dor, luta e glória no carnaval de BH

(foto: Arte/Hudson Franco)



Uma mãe que leva toda a família para dentro de uma escola de samba, um bloco caricato com quase 60 anos de desfiles e um bloco de rua – o mais jovem desta história – que resgata a ancestralidade do povo negro. As três histórias que contamos neste documentário são histórias sobre a festa de rua de Belo Horizonte que a cada ano surpreende foliões de todos os cantos do Brasil, apesar das dificuldades financeiras e burocráticas. Este documentário conta a rotina de Arabella das Chagas Gonçalves, costureira e cofundadora da Acadêmicos de Venda Nova, Fernando Junqueira, presidente dos Bacharéis do Samba e Nayara Garófalo, cofundadora do bloco Angola Janga. Três histórias de carnaval sobre tradição e luta.





Uma mãe que leva toda a família para dentro de uma escola de samba, um bloco caricato com quase 60 anos de desfiles e um bloco de rua – o mais jovem desta história – que resgata a ancestralidade do povo negro. As três histórias que contamos neste documentário são histórias sobre a festa de rua de Belo Horizonte que a cada ano surpreende foliões de todos os cantos do Brasil, apesar das dificuldades financeiras e burocráticas. Este documentário conta a rotina de Arabella das Chagas Gonçalves, costureira e cofundadora da Acadêmicos de Venda Nova, Fernando Junqueira, presidente dos Bacharéis do Samba e Nayara Garófalo, cofundadora do bloco Angola Janga. Três histórias de carnaval sobre tradição e luta.





“Teve ano de fazer porta-bandeira com a cortina de casa”



(foto: Maria Irenilda Pereira/EM/D.A Press)





Arabella das Chagas Gonçalves - costureira e cofundadora da escola de samba Acadêmicos de Venda Nova





“A ideia de fundar uma escola de samba veio do Marco Aurélio, meu filho, quando ele tinha uns 17, 18 anos. Andando por Venda Nova, ele viu a situação e uma escola de samba, ficou com dó daquelas pessoas trabalhando e sugeriu que fossemos lá dar uma força. Quando o carnaval de BH acabou, começamos a participar em outras escolas, em Nova Lima, Vespasiano, Coronel Fabriciano. Quando o carnaval de BH voltou, meu filho falou que sabíamos fazer tudo e que deveríamos criar uma escola. Somos seis fundadores: meus quatro filhos, minha irmã e eu. Nossa escola foi fundada em dezembro de 2004. Quarenta dias depois, ficou em segundo lugar, com baianas de TNT e plástico bolha, com muito orgulho.



Nosso símbolo é o pandeiro e a fênix. Toda a família e a comunidade se envolvem nesse projeto, hoje já temos uma estrutura bem maior, com chance de remunerar quem trabalha conosco, mas teve ano de fazer porta-bandeira com a cortina da casa da minha mãe, com sacos de cebola. Nunca entrei em um clube para pular carnaval, nunca vi a Banda Mole. A gente nem consegue ver os blocos de rua. Pra mim, carnaval é isso: levantar toda aquela avenida. A gente vive dos aplausos.”





“O carnaval de BH vem muito da tradição dos blocos caricatos”



(foto: Maria Irenilda Pereira/EM/D.A Press)





Fernando Junqueira - presidente do bloco caricato Bacharéis do Samba





“Os blocos caricatos são característicos de BH. Somos a única capital com esse tipo de manifestação. São 11 pessoas que ainda mantêm essa tradição. O Bacharéis do Samba foi fundado em 1965 e fizemos vários desfiles, começamos com caminhões pequenos. Na década de 1980, época de ouro dos blocos caricatos, começaram a ser caminhões gigantes. Nossa comunidade é formada pelo entorno do Bairro São Pedro, a favela do Papagaio e suas vilas, como a Vila Santa Rita de Cássia e a Vila Estrela. Depois, infelizmente, Belo Horizonte ficou 16 anos sem ter carnaval. Até que em 2002, quando retornamos, comigo na presidência. Desde então, estamos aqui.



São anos e anos de luta, trabalho e graças a Deus de muitos prêmios também. Temos uma ajuda que é gerenciada pela Belotur. É um apoio menor que o das escolas de samba, mas é muito importante, já que tudo requer recurso, maquiagem, sapatilhas. O crescimento do carnaval de BH vem muito por causa das tradições que seguiram das escolas de samba e dos blocos caricatos, que foram um incentivo para a criação dos bloquinhos de rua. Em qualquer grande cidade, esses bloquinhos de rua não podem faltar, mas as tradições também não podem acabar. Essa exclusividade de uma carreta com 60 pessoas tocando uma percussão, isso aí são os blocos caricatos.”





“Queremos que entendam a importância de respeitar a diversidade”



(foto: Maria Irenilda Pereira/EM/D.A Press)





Nayara Garófalo- cofundadora do bloco Angola Janga





“Angola Janga é um bloco afro fundado em 2015 e o nome vem do Quilombo dos Palmares, que é como a história os nomeou. Mas o nome que eles mesmos se davam era Angola Janga ou Pequena Angola. Era uma tentativa dessas pessoas escravizadas de criar um território dentro do Brasil no qual elas se sentissem em casa. Eu e Lucas Nascimento tocávamos em cinco, seis blocos e percebemos a ausência de pessoas negras e vimos a necessidade de fazermos uma intervenção, pensando nas pessoas negras, periféricas, onde elas se sentissem confortáveis, pertencentes. No primeiro ensaio, éramos oito pessoas, cada uma sabia tocar um instrumento, mas a cada ensaio mais pessoas se juntavam a nós. E todo ano, para o desfile, a gente incorpora uma manifestação da cultura negra, de Minas Gerais ou do Brasil.





Um dos nossos grandes desafios para o carnaval é o orçamentário. Existe uma questão de racismo institucional, que tende a impedir o acesso de certos grupos aos recursos, e o Angola Janga não recebe patrocínio de ninguém, então, a gente junta todo mundo, em eventos de arrecadação. Quando uma cidade se preocupa com a diversidade e com políticas de igualdade a cidade inteira cresce. Queremos que cada vez mais pessoas entendam a importância de respeitar a diversidade e de entender que as diversidades não são uma coisa para ficar dentro de uma caixinha ou em um discurso, mas são pessoas que estão aí e não querem ser iguais, mas sim respeitadas nas nossas diferenças.”





(*)estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves